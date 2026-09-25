Équipe de France : Zinédine Zidane en retard pour « La Marseillaise » contre la Turquie

Léger retard pour Zinédine Zidane à l’occasion de son premier match sur le banc de l’équipe de France, contre la Turquie, ce vendredi soir. En effet, alors que La Marseillaise retentissait à Izmit, ZZ et son staff n’étaient pas encore sur le terrain quand ont résonné les premières notes de l’hymne national.

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En effet, Zidane et les siens sont arrivés au bout de quelques secondes et se sont dépêchés de s’aligner pour prendre l’hymne national en route. Un petit marquant donc pour sa première en tant que sélectionneur.