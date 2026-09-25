Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Nations League

Équipe de France : Zinédine Zidane en retard pour « La Marseillaise » contre la Turquie

Par Kevin Massampu
Zidane nouveau sélectionneur de l'équipe de France @Maxppp
Turquie 0-0 France

Léger retard pour Zinédine Zidane à l’occasion de son premier match sur le banc de l’équipe de France, contre la Turquie, ce vendredi soir. En effet, alors que La Marseillaise retentissait à Izmit, ZZ et son staff n’étaient pas encore sur le terrain quand ont résonné les premières notes de l’hymne national.

La suite après cette publicité

En effet, Zidane et les siens sont arrivés au bout de quelques secondes et se sont dépêchés de s’aligner pour prendre l’hymne national en route. Un petit marquant donc pour sa première en tant que sélectionneur. 

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier