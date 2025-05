Ligue Europa : Manchester United étrille Bilbao et se rapproche de la finale, Tottenham prend une belle option contre Bodo/Glimt

Après les premières manches du dernier carré de la Ligue des Champions, les demi-finales aller de la Ligue Europa se déroulaient, ce jeudi soir, avec deux grosses affiches programmées à 21 heures. Tombeur de l’Olympique Lyonnais au terme d’un scénario totalement dingue, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de San Mamés pour y défier l’Athletic Bilbao, sixième de Liga. Alignés en 3-4-3 avec un trio offensif composé de Fernandes, Garnacho et Höjlund, les Red Devils ne tardaient pas à s’illustrer.

La suite après cette publicité

Manchester United déroule à San Mamés

Lancé sur la droite, Garnacho s’arrachait avant de tromper Julen Agirrezabala d’une frappe croisée rasante mais l’arbitre de ce choc refusait finalement l’ouverture du score mancunienne pour une position de hors-jeu (5e). Surpris d’entrée de jeu, les Basques, organisés en 4-2-3-1, ne tardaient cependant pas à réagir. Si Berenguer tombait une première fois sur Onana (7e), Lindelöf sauvait lui les siens sur un centre d’Inaki Williams (22e). Deux premières alertes qui n’empêchaient pas Man United d’ouvrir le score dans la foulée…

Trouvé par Fernandes, Maguire adressait un centre parfait, dévié par Ugarte, et Casemiro concluait au second poteau d’une tête parfaite (0-1, 30e). Un début de match idéal qui allait même tourner au rêve pour la bande de Ruben Amorim. Malgré une main évidente de Garnacho au départ de l’action, les Red Devils obtenaient un penalty après une faute de Vivian sur Höjlund. Après visionnage des images, le défenseur basque voyait rouge (35e) et Fernandes ne tremblait pas pour prendre Agirrezabala à contre-pied (0-2, 37e).

La suite après cette publicité

En supériorité numérique, Manchester United enfonçait un peu plus les Basques juste avant la pause. Parfaitement servi par Höjlund malgré la pression des locaux, Fernandes trompait Agirrezabala en ouvrant son pied droit (0-3, 45e). Tout proche du 4-0 sur une reprise de Mazraoui, qui trouvait la barre de Bilbao, le club mancunien déroulait finalement au retour des vestiaires. Si Maguire était tout proche de concéder un pénalty après un duel avec Sannadi (58e), Casemiro était lui à quelques centimètres d’aggraver le score. D’abord sur une frappe enroulée repoussée par Agirrezabala (63e) avant de trouver le poteau basque après une tête sur corner (64e).

Les Spurs foncent aussi vers la finale

Pour la dernière demi-heure de jeu, Ruben Amorim décidait de lancer Mason Mount et Matthijs De Ligt. Deux changements qui ne changeaient rien à la physionomie de cette rencontre. En contrôle, les Red Devils s’imposaient finalement (3-0) et se rapprochent donc fortement de la finale. Dans l’autre choc de la soirée, Tottenham, seizième de Premier League, accueillait de son côté les Norvégiens de Bodo/Glimt. Organisés en 4-2-3-1 avec Solanke en pointe, les Spurs démarraient cette affiche de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

Après quelques secondes de jeu seulement, Johnson libérait les siens d’une tête à bout portant après une très bonne remise de la tête de Richarlison (1-0, 1e). Idéalement lancés, les hommes de Postecoglou continuaient de mettre à mal les visiteurs mais Maddison ne cadrait pas (7e). Quelques minutes plus tard, Richarlison y allait de sa tentative mais Haikin s’interposait (32e). Dominateurs, les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium faisaient finalement le break dans la foulée.

Servi par Porro, Maddison contrôlait parfaitement avant d’enchaîner avec une frappe croisée gagnante (2-0, 34e). Devant à la pause, le club de Londres confirmait au retour des vestiaires et s’envolait un peu plus sur un penalty transformé par Solanke (3-0, 61e). Malgré la sortie sur blessure de Maddison, remplacé par Kulusevski, et la réduction de l’écart de Saltnes (3-1, 83e), les Spurs conservaient finalement deux buts d’avance au tableau d’affichage et prennent une très grosse option sur la finale où ils devraient retrouver, sauf énorme retournement de situation, Manchester United…