OL : John Textor lâche ses vérités sur le choix du nouvel entraîneur

Comme souvent, que ce soit à Botafogo, Molenbeek ou surtout à l’Olympique Lyonnais, John Textor se veut très réactif dans les médias pour dénoncer ou confirmer les informations autour de sa Galaxie Eagle. Et avant le choc contre l’Olympique de Marseille, au Vélodrome mercredi soir (21 heures), le président rhodanien a lâché ses vérités sur la question du nouvel entraîneur. En revenant d’abord sur le départ de Fabio Grosso, qu’il considère comme un bon entraîneur.

«C’est un bon entraîneur, mais ce qu’il voulait mettre en place demandait du temps et on avait besoin de victoires, de points rapidement», a-t-il expliqué dans les colonnes d’Olympique et Lyonnais. En expliquant ensuite qu’il avait lui-même pensé à intégrer Pierre Sage dans le staff de Fabio Grosso, qui a refusé. «Il y a quatre semaines puis encore récemment, j’ai voulu intégrer Pierre Sage dans le staff pour aider Fabio (Grosso). Mais il n’a pas voulu, estimant qu’il avait déjà son équipe.»

John Textor confirme que le vestiaire voulait Bruno Genesio

Plus surprenant, John Textor a confirmé un intérêt pour enrôler Bruno Genesio, mais il avoue que c’est Vincent Ponsot qui n’était pas ouvert à le faire venir. «C’est moi qui ai pensé à lui. Vincent (Ponsot) n’était pas forcément d’accord par rapport au profil souhaité. Il faut un entraîneur qui s’intègre dans notre projet (Eagle Football), quelqu’un qui s’exprime bien en anglais», a ajouté l’homme fort du club rhodanien.

Tout en confirmant qu’une partie du vestiaire de l’Olympique Lyonnais était favorable au retour du manager passé par l’OL entre 2015 et 2019, ce que nous avions révélé, et qui était libre de tout contrat après avoir été remercié par le Stade Rennais. Mais pour la suite, John Textor, qui avoue d’ailleurs avoir «décidé moi tout seul de nommer Pierre Sage entraîneur intérimaire pour remplacer Fabio Grosso. Je suis venu à plusieurs reprises à l’académie pour échanger avec lui», a indiqué que David Friio, tout juste nommé directeur sportif, aurait les pleins pouvoirs pour choisir le nouvel entraîneur de l’OL.