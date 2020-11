Montpellier : Andy Delort répond aux critiques

Un Andy Delort inspiré et déchaîné en conférence de presse. Avant le match de Montpellier face à l'AS St-Etienne, l'attaquant algérien, auteur de 3 buts et de 2 passes décisives cette saison mais qui a, à l'image de son équipe, plongé après un très bon début de saison, a répondu à ses détracteurs.

Et il est allé sans détours : « j’ai tout de même été décisif dès que je suis revenu. On m’a jugé sur les deux ultimes matches. Avant Monaco, je me suis fait un peu mal à l’entraînement, d’où ma sortie à la mi-temps. Ensuite, certains ont estimé que je n’avais pas été bon face à Reims. Si on connaît un peu le foot, comment peut-on juger un attaquant de pointe dans une équipe réduite à neuf ? J’ai lu aussi que je n’étais pas en forme sur le plan physique ou que j’avais grossi. Si tu veux, j’enlève le tee-shirt et je vais te montrer », s'est d'abord justifié l'attaquant. Puis il a exprimé sa motivation de retrouver son niveau : « je ferai fermer les bouches à certaines personnes comme je l’ai toujours fait. Cela mettrait un coup de bâton derrière la nuque à certains, pour ma part, je sais répondre et me battre. Cela me donne encore plus la rage ».