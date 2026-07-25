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Manchester City, Enzo Maresca : « succéder à Guardiola est un privilège »

Par Sasha Nahon
1 min.
Enzo Maresca @Maxppp

Le nouvel entraineur de Manchester City, Enzo Maresca s’est exprimé sur le défi qui l’attend en prenant la succession de Pep Guardiola à Manchester City. Le technicien italien a reconnu mesurer l’ampleur de la tâche, tout en se disant honoré de la confiance accordée par les dirigeants des Citizens. « C’est avant tout un privilège. Si le club m’a choisi, c’est que c’est un privilège. J’ai toujours dit que Pep était le meilleur entraîneur du monde depuis vingt ans », a-t-il déclaré.

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L’ancien entraîneur de Leicester sait toutefois que succéder à une figure aussi marquante n’est jamais simple. Il a notamment cité les exemples de Sir Alex Ferguson à Manchester United et d’Arsène Wenger à Arsenal, estimant qu’un club traverse toujours une période d’adaptation après un cycle aussi long. « C’est un défi de faire les bonnes choses immédiatement, pour le club, les supporters et tout le monde », a-t-il conclu.

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