La LFP répond aux clubs et se prépare aux attaques

Il n'y a donc plus de suspense. Après les déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe mardi, la Ligue de Football Professionnel a officiellement mis fin à la saison 2019-2020 durant un point presse, que ce soit pour la Ligue 1 ou la Ligue 2. On a donc notamment appris que le PSG et Lorient avaient été sacrés, que l'OM et le Stade Rennais joueront la Ligue des Champions et que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue BKT pourraient éventuellement se disputer à huis clos dans quelques mois.

Un point durant lequel la LFP a bien évidemment mis les choses au clair concernant les décisions et les sorties médiatiques des présidents de clubs dernièrement. «Nous avons acté les décisions et au regard de nos statuts, elles sont actées et solides. Il y a un débat juridique sur le fait d'arrêter le championnat. Les déclarations du Premier Ministre et de la Ministre des Sports, on est dans un cas de force majeur. On n'est pas en mesure de reprendre dans un cadre normal. Les classements ont donné lieu à des votes, c'est le Conseil d'Administration qui fait foi et qui a le pouvoir d'arrêter les classements. Il y a une seule question qui est en suspens : celle des montées et des descentes en Ligue 2», a d'abord déclaré la présidente de l'instance Nathalie Boy de la Tour.

«Toutes nos petites dissensions sont ressorties encore plus»

Interrogé aussi sur le sujet, le directeur exécutif de la LFP Didier Quillot a ajouté : «on a été silencieux parce qu'on travaillait. (...) On était prêts comme les Allemands, les Espagnols, les Italiens... Des décisions gouvernementales s'imposent à nous. Dans les dernières 48 heures, le conseil scientifique a donné son avis et le gouvernement a pris la décision de la sécurité sanitaire, on respecte ça. Nous étions prêts. On travaillait ensuite à des résolutions qui ont été adaptées. On a mis que 48h à y mettre fin. » Silencieux car la Ligue de Football Professionnel n'a jamais communiqué sur le sujet depuis mardi et l'intervention d'Édouard Philippe.

Mais l'instance n'a pas perdu une miette des sorties médiatiques trop nombreuses de certains acteurs du football. Et Nathalie Boy de la Tour a tenu à faire un gros point. «On a besoin d'une gouvernance plus ramassée, de syndicats de clubs plus réunifiés et de solidifier nos statuts. Cette période a été déstabilisante pour tout le monde. Il y a un enjeu médiatique, toutes nos petites dissensions sont ressorties encore plus. On le déplore. La mobilisation du foot en matière de solidarité où tous nos clubs, joueurs et instances se sont mobilisés pour faire des dons, tout ça malheureusement n'a pas été suffisamment mis en avant, on peut s'en prendre qu'à nous. Il faut tirer les conséquences et nous les tirerons», a lâché la présidente de la LFP.

Le message étant passé, la Ligue de Football Professionnel doit désormais valider le tout le 20 mai durant son Assemblée générale avant d'envoyer un document à l'UEFA le 25 mai. Et en coulisses, la LFP s'attend déjà à avoir de nombreuses réclamations. «Ont été présenté deux avis : celui de notre conseil pour confirmer le cas de force majeur et celui de la FFF et c'est sûr ça qu'on a tout acté. Peut-être qu'il y aura des recours. Les décisions prises aujourd'hui sont solides. Ensuite, il y aura des décisions concernant le format de la Ligue 2», a ajouté Didier Quillot ce jeudi. La LFP va donc encore avoir beaucoup de travail dans les prochaines semaines.