La folle déclaration de Florentino Pérez enflamme l’Espagne, la presse inquiète après la défaite des Bleus

Florentino Pérez promet du lourd

Florentino Pérez et Enrique Riquelme multiplient les prises de parole pour tenter de convaincre leur auditoire et la dernière en date de Florentino Pérez enflamme l’Espagne ce matin. Après l’annonce de Riquelme de vouloir recruter Erling Haaland, démentie ensuite par le clan du joueur, le président du Real n’a pas tardé à riposter. Après avoir annoncé la venue de Mourinho, Konaté et Dumfries en cas de réélection, il ne s’est pas arrêté là et s’est fendu d’une annonce sur Horizonte Cuatro qui fait les gros titres en Espagne. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions », a-t-il ainsi lancé dans un premier temps. « Ce n’est ni Kane, Olise, Doku, ou Erling Haaland. Ce n’est pas non plus un joueur de Premier League. avant d’ajouter. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. » Et forcément après cette annonce la presse tente de trouver le joueur en question et tous les regards sont tournés vers le PSG et les noms de Vitinha, João Neves, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont été cités. Celui de Jamal Musiala aussi.

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La France déçoit

La défaite des Bleus hier soir en amical face à la Côte d’Ivoire 2-1 à Nantes n’a pas rassuré. À quelques jours de s’envoler vers l’Amérique, les Bleus entament leur préparation par une fausse note. « Avertissement pour les Bleus » placarde L’Équipe tandis que Le Figaro parle d’une équipe de France mise au tapis par une valeureuse équipe ivoirienne efficace en contre. Pour Le Parisien, cette Équipe de France est encore très loin de son niveau et les Tricolores n’avaient pas la tête à la compétition hier soir à la Beaujoire. Du côté de L’Équipe, on cherche les raisons et le quotidien pointe notamment du doigt une défense sans répondant. Privé de William Saliba, touché au dos, ni Ibrahima Konaté, fautif sur le premier but ivoirien, ni les deux latéraux gauche Théo Hernandez et Lucas n’ont donné satisfaction et le flou persiste autour du flanc gauche à presque 10 jours de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal. Celui qui a donné pleine satisfaction en revanche, c’est le virevoltant Rayan Cherki qui a été une véritable étincelle permanente.

L’Angleterre impatiente pour Iraola

De l’autre côté de La Manche à présent, c’est l’arrivée de l’entraîneur Andoni Iraola sur le banc de Liverpool qui fait les gros titres. « Rock and Roll » placard le Daily Star en Une alors que le média s’est amusé à réaliser un montage du nouvel entraîneur des Reds dans la peau d’un chanteur de métal en référence au propos de Jurgen Klopp, élogieux à son égard il y a quelques semaines en qualifiant son football de Heavy Metal porté sur l’offensif. Après une saison pleine de promesses du côté de Bournemouth ponctué par une honorable 6e place à 3 points des Reds, l’Espagnol de 43 ans a paraphé un contrat d’une saison et aura pour mission de replacer Liverpool parmi le gratin européen la saison prochaine.