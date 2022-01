OL : le critiqué Jérôme Boateng rameute les troupes avant le PSG

Après une fin d'année chaotique marquée par des incidents qui ont conduits à une disqualification en Coupe de France et un point retiré en Championnat à la suite des incidents contre Marseille, l'Olympique Lyonnais est 13e de Ligue 1 et a réalisé une première partie décevante sur le plan sportif. La recrue estivale Jérôme Boateng (33 ans) était présente en conférence de presse, ce vendredi, et appelle à la mobilisation de ses partenaires avant le choc contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir.

La suite après cette publicité

«Nous allons avoir un gros match, mais quelque soit l'adversaire qu'on a, on doit faire une bonne partie à domicile, j'ai hâte de voir la deuxième partie de saison, j'attends à ce qu'on regagne une meilleure position dans cette Ligue. Nous devons tous revenir aux bases, à la simplicité. On doit éviter les pertes de balle et les erreurs bêtes, surtout contre le PSG, ce sera important de retrouver un jeu agressif, en équipe compacte, en plus on n'aura pas beaucoup de supporters, ce ne sera pas simple, mais c'est important de bien réussir», a-t-il expliqué.

«Je ne suis pas satisfait de mon début de saison»

Cinq mois après son arrivée à Lyon, l'international allemand a fait un premier bilan et a expliqué attendre beaucoup plus de son groupe, mais également de lui-même. «Je pense qu'on doit avoir conscience de la situation dans laquelle nous sommes, on doit travailler ensemble pour tout améliorer. Personnellement, je ne suis pas satisfait de mon début de saison, surtout avec notre situation actuelle. (...) Dimanche, ce sera l'opportunité de produire un meilleur jeu et d'aller sur le terrain avec un autre état d'esprit pour retourner cette situation».

Enfin, l'ex-défenseur du Bayern Munich a également expliqué que l'OL était capable de produire le même style de jeu que son ancien club et espère une remobilisation pour 2022. «Ce qu'on me demande n'est pas différent (qu'au Bayern). On n'a pas fait un bon boulot, le niveau a baissé au fil de la première partie de saison. On me demande de jouer de la même manière qu'au Bayern Munich, mais on n'arrive pas à le faire aussi bien. En étant à Lyon, on devrait dominer les matchs. C'est juste nous, les joueurs, qui ne l'avons pas fait. Nous devons redresser cela». Le message est envoyé, avant un match déjà capital pour la suite de la saison, contre Paris (20h45).