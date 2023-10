PSG : Daniel Riolo se lâche complètement sur Luis Enrique

La suite après cette publicité

Cette lourde défaite parisienne sur la pelouse de Newcastle (4-1) risque de laisser des traces. Une chose est sûre, sur les réseaux sociaux, les réactions sont plutôt fortes, et de nombreux joueurs prennent cher. Luis Enrique est aussi pris pour cible, logiquement. Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo s’en est d’ailleurs pris à l’Espagnol et à son système en 4-2-4.

« Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Qui joue comme ça ? Personne ! C’est de la mrde. Et lui va inventer… Quand tu n’es pas un génie, tu regardes ce que font les autres. Il y en a un autre qui fait ça ? Non ! Et bien je vais pas être le seul génie qui fait quelque chose que personne ne fait ! Non seulement il insiste et aligne ce système et le milieu prend l’eau de toute part, mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu’il ne changera pas. Et il nous envoie tous chier en nous disant "hey les gars moi j’ai raison parce que moi je suis un génie". Et moi les fameux génies incompris, c’est quelque chose que je ne supporte pas ! »*, a notamment lancé l’éditorialiste. Des propos forts mais qui seront sûrement partagés par d’autres fans parisiens…