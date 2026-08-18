Ligue des Champions
OL : Paulo Fonseca livre ses vérités sur l’avenir de Malick Fofana
@Maxppp
Titulaire sur le côté gauche de l’attaque de l’OL lors de ce match nul à Fenerbahçe (1-1), Malick Fofana devrait être là pour le barrage retour la semaine prochaine. C’est Paulo Fonseca qui l’assure alors que l’avenir de l’ailier est en suspens.
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«Je pense que oui, il sera là, réagit l’entraîneur portugais sur Canal+. C’est très important, je crois en tous les joueurs de notre équipe. Ils seront prêts pour le prochain match.» Le Belge est courtisé sur cette fin de mercato.
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