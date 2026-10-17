Le FC Barcelone attaque la semaine de tous les dangers

Qui peut arrêter le FC Barcelone en ce début de saison ? Irrésistible en Liga comme en Ligue des Champions, le club catalan vit une période dorée. Avec 43 buts inscrits en 10 matchs, rien ne semble perturber cette équipe. Un élément comme Raphinha en est déjà à 14 buts en seulement 8 rencontres toutes compétitions confondues et Lamine Yamal cumule 8 buts et 9 passes décisives en 10 sorties, pour ne citer qu’eux. On pourra toujours leur "reprocher" qu’ils n’ont pas encore eu d’adversaire à leur taille. Patience…

La suite après cette publicité

Le Barça entre dans une semaine décisive. Il faut d’abord se rendre au Betis ce samedi (18h30), une équipe qui a parfaitement réussi ses débuts en Ligue des Champions (2 victoires) et en Liga (3e après 8 journées). Une victoire permettrait de mettre encore un peu plus de pression sur les épaules du Real Madrid, déjà relégué à 6 points au classement, à 8 jours du Clasico au Camp Nou (dimanche 25 octobre, 21h). Autant dire que le club de la capitale pourrait d’ores et déjà être quasiment éliminé de la course au titre si les choses se passent mal.

Trois grands rendez-vous en 8 jours

Entre ces deux matchs de Liga arrivera le choc que tout le monde attend en C1 au Parc des Princes contre le PSG (mardi 20 octobre, 21h). Il s’agit peut-être d’un match entre les deux meilleures équipes du monde actuellement, au vu des états de forme de chacun. Certes, l’issue de ce match n’aura pas vraiment d’incidence sur la suite mais c’est avant tout une question de prestige. Attention également à ne pas y laisser des plumes dans cette période dense. Il faudra savoir gérer les temps de jeu de chacun.

La suite après cette publicité

Les voyants sont tous au vert. Seuls Christensen et Bardghji sont aux abonnés absents. De Jong et Raphinha ont quant à eux fait leur retour à l’entraînement collectif. Le Brésilien demande tout de même une attention toute particulière après ses pépins physiques survenus avec la sélection. «Si on lui demande à lui, il est prêt à être titulaire, mais je dois y aller étape par étape. Jeudi, il s’est entraîné avec le groupe. Il a été bon, mais nous avons beaucoup de matches à disputer. Il faudra gérer», prévenait Flick en conférence de presse.

Raphinha surveillé, Lamine Yamal joue beaucoup

Autre cas à surveiller, mais plus par précaution que par nécessité, celui de Lamine Yamal. Le favori au Ballon d’Or a déjà 851 minutes dans les pattes depuis le début de la saison. Il est le joueur avec le plus de temps de jeu dans son club, loin devant Joan Garcia et surtout les autres joueurs de champ (Pedri a joué 666 minutes). Flick n’avait pourtant pas l’air de s’en inquiéter. «Ce n’est pas une question facile, car c’est un joueur très spécial. Le plus important, c’est qu’il prenne du plaisir à jouer au football, et c’est ce qu’il fait en ce moment. Mais je sais aussi qu’il faut gérer son temps de jeu.»