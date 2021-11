Le Borussia Dortmund n'y arrive pas sans Erling Haaland

La suite après cette publicité

Depuis la blessure d'Erling Haaland, qui ne devrait pas retrouver les terrains avant début 2022, le Borussia Dortmund est dans une dynamique irrégulière : d'abord trois victoires consécutives en compétitions nationales (2 en Bundesliga et 1 en Coupe d'Allemagne) avant d'enchaîner deux revers de rang en Ligue des Champions (contre l'Ajax) et en championnat (contre le RB Leipzig). Et sans le Norvégien, le bilan du BvB peut paraître plus fébrile.

En effet, à en croire le quotidien sportif allemand BILD, les Schwarz-Gelben ne connaissent pas autant de succès avec (67% de victoires) et sans l'ancien attaquant du RB Salzbourg (seulement 62%) toutes compétitions confondues. Un bilan compréhensible, étant donné l'importance du cyborg norvégien dans le secteur offensif du club de la Ruhr, puisqu'il est déjà impliqué sur 17 buts (13 réalisations, 4 passes décisives) en 10 matches, soit 48,6% des buts des jaune-et-noir. Haaland-dépendance ?