CAF : le TAS va s’occuper d’un deuxième gros dossier

La Confédération africaine de football (CAF) pourrait faire face à un nouveau dossier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en parallèle du large dossier concernant Maroc-Sénégal en finale de la CAN 2025. Après le quart de finale de Ligue des Champions de la CAF entre la RS Berkane et Al‑Hilal Omdurman, le club soudanais a déposé plainte, dénonçant la participation du défenseur Hamza El Moussaoui. Ce dernier aurait été suspendu 30 jours après un contrôle positif à un glucocorticoïde, avant que la sanction ne soit levée le jour du match dans des circonstances jugées floues.

La suite après cette publicité

Face au silence de la CAF, Al-Hilal menace désormais de saisir le TAS et réclame de lourdes sanctions contre Berkane, allant jusqu’à une défaite sur tapis vert. Une telle décision pourrait bouleverser le tableau de la compétition, alors que le club marocain doit affronter l’AS FAR Rabat en demi-finale. Si l’affaire est portée devant la juridiction internationale, l’instance africaine pourrait se retrouver à défendre un second dossier majeur, avec un risque supplémentaire pour sa crédibilité.