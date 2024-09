Le coup de gueule de Daniel Riolo après la réélection de Vincent Labrune

Vincent Labrune a donc été réélu à la tête de la Ligue de Football Professionnel ce mardi au terme d’une élection qui aura fait couler de l’encre comme jamais dans l’histoire de l’instance. Avec 85% des votes et malgré la présence de Cyril Linette, l’ancien patron de l’OM n’a eu aucun mal à rester à son poste. Il repart pour un mandat de 4 ans, alors même que les critiques s’abattaient sur son bilan ces derniers jours. Le processus de vote a d’ailleurs bien failli ne pas permettre aux concurrents de Labrune de se présenter. «C’est la première fois qu’on parle autant des élections de la LFP. On a découvert à cette occasion à quel point c’était confus. Il en ressort un résultat qui ne veut rien dire, un résultat anti-démocratique au possible. Sans intervention de la ministre (Amélie Oudéa-Castéra), il n’y aurait même pas eu d’opposition. On nage dans un océan de magouilles», réagit ce soir Daniel Riolo.

Le consultant de RMC Sport n’a pas hésité à critiquer ces élections et ne comprend pas les présidents de Ligue 1 ni les différents représentants des instances qui ont pu voter. «Dans une élection, c’est rare qu’il y ait des médias unanimes. Il y a eu une unanimité pour dénoncer le mandat de Labrune. Il n’y a pas un média qui a soutenu Vincent Labrune. Aucune promesse n’a été tenue. Plus aucun président de Ligue 1 ne pourra se plaindre désormais. Aucune plainte ne sera admissible. Vous vous démerdez avec DAZN, et on verra où vous allez nous mener» poursuit Riolo ce soir sur les antennes du média. «Quand tu utilises ton réseau et tes influences pour détruire les gens, je ne vois pas comment tu peux aller te plaindre. Les clubs ont moins de rentrées d’argent. Le football français est au bord de la faillite. Ça se termine avec DAZN qui va aller dans le mur.»