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Ligue 1

Accord annoncé entre Strasbourg et Séville pour Oso

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Oso avec le Séville FC @Maxppp

Strasbourg n’en a pas terminé avec son mercato. Après avoir vendu pour près de 170 M€, le club alsacien a déboursé environ 70 M€ pour se renforcer (Coulibaly, Sousa, Ortega, Mitchell, Baldé, Reyna, Kellyman, Candido, Del Blanco, Brantlind). Et visiblement, le RCSA va en dépenser dix de plus.

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El Chiringuito affirme que Strasbourg et le Séville FC sont tombés d’accord pour le transfert d’Oso en échange de 10 M€. Il manque encore l’accord définitif du joueur. Âgé de 23 ans, le jeune Espagnol est un ailier gauche promu en équipe première depuis janvier dernier, dont le contrat s’achève dans un an. Cette saison, il a réussi son début de saison en Liga avec 1 but et 1 passe décisive en 2 matches de championnat.

Pub. le - MAJ le
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