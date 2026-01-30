Angers : Sidiki Chérif a décidé de rejoindre Fenerbahçe

Un temps cité au Paris FC, un autre cité à Crystal Palace, Sidiki Chérif devrait finalement prendre tout le monde à contre-pied. Selon nos informations, l’attaquant d’Angers a décidé de rejoindre le club turc de Fenerbahçe, actuel deuxième de son championnat et qualifié pour les barrages de Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Fenerbahçe et Angers avancent désormais dans les négociations afin de trouver un accord. De leur côté, les dirigeants turcs sont confiants pour boucler ce transfert. Cette saison, l’attaquant de 19 ans a marqué 4 buts en 19 rencontres de Ligue 1 avec son club formateur.