Man United : Carrick égalise un triste record de 1986

Manchester United poursuit son début de saison catastrophique. Avec une seule victoire en sept journées de Premier League, pour quatre matches nuls et deux défaites, les Red Devils affichent leur pire bilan à ce stade d’une saison de première division depuis l’exercice 1986-1987. À l’époque, le club mancunien n’avait également remporté qu’une seule rencontre après sept journées. Le nouveau match nul concédé face à Leeds (1-1) ne fait donc rien pour arranger la situation d’un club toujours en difficulté.

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Dans ce contexte, la position de Michael Carrick est de plus en plus fragilisée. Les résultats décevants et le manque de régularité de Manchester United alimentent les interrogations sur la capacité du technicien à redresser la barre. La pression s’accentue sur le banc mancunien, alors que la direction attend une réaction rapide pour éviter que cette mauvaise dynamique ne compromette davantage la saison.