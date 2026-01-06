Leipzig : l’OL et Monaco pensent à El-Chadaille Bitshiabu

Confrontée à une avalanche de blessures, en étant notamment privée de Mohammed Salisu jusqu’à la fin de la saison et de Christian Mawissa pour plusieurs semaines, l’AS Monaco est contrainte de se renforcer en défense centrale cet hiver. Avec une marge de manœuvre financière réduite, le club de la Principauté privilégie la piste d’un prêt et a fait d’El-Chadaille Bitshiabu (20 ans) l’une de ses priorités, d’après L’Équipe. En manque de temps de jeu au RB Leipzig, où il n’a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur de 20 ans pourrait être tenté par un rebond afin de relancer sa progression.

Les dirigeants monégasques envisageraient une offre de prêt, sans option d’achat, pour l’ancien Titi du PSG, sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2029. L’OL, également en quête de renforts défensifs, surveille attentivement le dossier et pourrait également faire une première offre. Mais Monaco et Lyon ne sont pas seuls sur le coup : Manchester United et le Bayer Leverkusen se sont aussi renseignés et réfléchiraient à un prêt assorti d’une option d’achat, ce qui pourrait compliquer la tâche des clubs français.