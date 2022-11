CdM : Erling Haaland dévoile ses favoris

Bien qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), Erling Haaland a tout de même dévoilé le nom de son favori à la victoire finale. Si l'Angleterre (qui n'a plus gagné le Mondial depuis 1966) a, selon lui, de grandes chances de l'emporter, le Norvégien n'exclut pas non plus un succès de l'Argentine, du Brésil ou de la France.

« Je ne peux pas en citer qu'une seule car il y a tellement de bonnes équipes. Alors oui, ces quatre-là », précise-t-il d'ailleurs. Un pari que beaucoup qualifieraient comme sans risque. Mais le bien fondé d'une pensée différente est-il finalement si légitime ? Réponse dans un mois.