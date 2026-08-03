Vladimir Petkovic n’est plus le sélectionneur de l’Algérie !

Voilà un lundi soir qui devrait donner le sourire aux Algériens. Après une Coupe du Monde ratée avec les Fennecs, Vladimir Petkovic n’a finalement pas passé l’été sur le banc de l’Algérie. Critiqué de toutes parts pour ses choix tactiques désastreux et le visage amorphe montré par son équipe que cela soit lors des quarts de finale de la dernière CAN ou face à la Suisse lors des 16es de finale de la dernière Coupe du Monde, Petkovic n’était plus en odeur de sainteté en Algérie.

La suite après cette publicité

Dès lors, son avenir était en suspens. Prolongé jusqu’en 2028 juste avant la Coupe du Monde, l’ancien sélectionneur de la Suisse était clairement poussé vers la sortie dans un premier temps. Finalement, en raison de lignes dans son contrat qui rendaient de plus en plus compliquée son éviction de la part de la Fédération, un maintien de Petkovic a été ensuite imaginé. Finalement, les derniers jours ont clairement changé la donne et ont progressivement amorcé un départ de celui qui n’était clairement plus désiré chez les joueurs.

La suite après cette publicité

L’Algérie et Petkovic ont trouvé un accord à l’amiable pour mettre fin à leur collaboration

Finalement, le jour de gloire est arrivée ce lundi pour les supporters algériens. Dans un communiqué paru sur son site, la FAF a annoncé la fin de sa collaboration avec Petkovic : «la Fédération Algérienne de Football (FAF) informe que la relation contractuelle la liant au sélectionneur national, M. Vladimir PETKOVIC, ainsi qu’à son staff technique, a officiellement pris fin ce jour, d’un commun accord. La FAF tient à exprimer sa profonde gratitude à M. Vladimir PETKOVIC et à l’ensemble de son staff pour leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement durant les vingt-neuf (29) mois passés à la tête de l’équipe nationale. La Fédération leur adresse ses sincères remerciements pour le travail accompli et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur carrière professionnelle.»

Dès lors, que va-t-il advenir du banc de l’Algérie ? Il y a quelques semaines, nous vous donnions notamment le nom d’Eric Chelle. Hervé Renard, également sur les tablettes de la sélection algérienne, se rapprocherait actuellement de la Côte d’Ivoire. Reste désormais à savoir qui sera l’heureux élu alors que plusieurs sources font état d’un intérêt pour un entraîneur espagnol à l’avenir. Affaire à suivre…