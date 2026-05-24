Ligue 2 : Laval assure son maintien et envoie Rouen en Ligue 3

Laval va bel et bien rester en Ligue 2. Barragistes après avoir terminé à la 16e place du classement général, les Tangos devaient se défaire de Rouen, troisième de National 1. Mais au terme d’un premier acte disputé, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence au Stade Robert Diochon (1-1). Tout était donc à refaire pour la deuxième manche de ce play-off devant le public mayennais, qui revait de voir son club rester en Ligue 2. Et rapidement, Rouen s’est mis dans l’embarras avec l’expulsion très précoce de Rocha Santos (12e), pour une semelle très en retard.

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Quelques minutes plus tard, Laval a ouvert le score grâce à une magnifique frappe enroulée à l’entrée de la surface de Sellouki, qui a terminé en pleine lucarne (1-0, 25e). L’infériorité numérique compliquait sérieusement l’affaire pour le FC Rouen, alors que Laval passait tout proche du break en trouvant le poteau (67e). Les Normands n’auront pas démérité et il fallait un ultime sauvetage pour conserver le score (90e), mais c’est finalement le Stade lavallois qui sort vainqueur de ce barrage et restera donc en Ligue 2 l’année prochaine. De son côté, Rouen découvrira la Ligue 3.