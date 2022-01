L1, L2 : les arbitres seront plus sévères envers les contestations

Selon les informations de l'Équipe, une lettre écrite par la Direction Technique à l'Arbitrage affirme que les arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 pourraient devenir plus sévères envers les joueurs venant contester leurs décisions en championnat. Une mesure voulue par le corps arbitral à la suite des multiplications des protestations relevées par le groupe de travail sur l'arbitrage, dirigé par le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère. Le quotidien sportif français ajoute que les hommes et femmes en noir pourraient d'ailleurs communiquer avec les capitaines des clubs pour calmer les relations entre arbitres et joueurs potentiellement contestataires.

La suite après cette publicité

«La DTA a donné des instructions aux arbitres officiant en L1 et en L2 pour qu'ils luttent fermement contre les contestations de joueurs multiples, peut-on lire dans la lettre. [...]. Ainsi, si les désapprobations véhémentes sont correctement sanctionnées, il a été demandé aux arbitres de sanctionner au moins un des joueurs qui auraient entouré l'arbitre pour contester une décision ou demander une sanction. Dissuasion et discernement seront les outils managériaux des arbitres», peut-on lire dans le courrier de la DTA.