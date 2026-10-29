FFF : Philippe Diallo réagit à la polémique sur Kylian Mbappé et la Chine

La FFF surveille la situation autour de Kylian Mbappé depuis la polémique liée à Mao Zedong et la Chine. Elle concerne son capitaine mais cette affaire pourrait aussi avoir un impact sur les partenariats et même des contrats entre la fédération et des partenaires chinois. Philippe Diallo a pris la parole auprès de Ouest-France pour prendre la défense du Madrilène. Selon lui, cette polémique est allée beaucoup trop loin et ses excuses devraient suffire à calmer le jeu.

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«J’ai vu qu’il y avait une polémique autour de Kylian, certainement un peu trop forte car je ne pense pas que Kylian ait voulu d’une quelconque manière porter atteinte à l’image d’un dirigeant chinois, ni d’insulter d’une quelconque manière le peuple chinois, assure Diallo. C’est une polémique, finalement, qui ne devrait pas, j’espère, durer parce que Kylian a très bien expliqué dans quel contexte cette intervention est intervenue. Il s’est excusé. Je crois qu’il faut désormais en rester là et qu’il puisse poursuivre sa saison dans les meilleures conditions.»