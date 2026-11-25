La pilule ne passe pas au Maroc

La CAN 2025 vient de tirer sa révérence, plus de 10 mois après la finale. “La deuxième étoile retrouve son éclat”, jubile le journal sénégalais Le Soleil maintenant que les Lions de la Téranga ont récupéré leur titre de champion d’Afrique. En face, le Maroc est mis K.O. Après avoir récupéré la couronne en mars dernier, le Maroc doit déjà la rendre, un rebondissement de plus qui ne tire toujours pas de trait définitif sur cette affaire puisque le Maroc va faire appel devant le tribunal fédéral suisse, soit la dernière option dans cette CAN interminable. La pilule ne passe pas pour la presse marocaine, comme on peut le lire dans cette tribune publiée sur le site du 360 Sport. “Je l’avoue: j’ai du mal à accepter la sentence. Le Tribunal arbitral du sport a tranché à l’unanimité, ce 24 novembre: le Sénégal est champion d’Afrique. En tant que Marocain, je ne vais pas faire semblant d’être d’accord. Nous jouions chez nous, nous y avons cru jusqu’au bout, et le titre nous échappe une deuxième fois, cette fois dans un bureau à Lausanne. J’avais regardé cette finale entouré de mes amis et de ma famille. La défaite, ce soir-là, était déjà amère. Notre fédération a annoncé son intention de contester cette décision. Je la comprends.”, peut-on lire sur le média marocain.

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Manchester City en perdition totale

Le Daily Mail devient fataliste pour Manchester City. “Nouveau maillot, même vieille histoire pour City”, titre le média anglais. Les Skyblues ont eu du mal à arracher le nul 2-2 contre Naples à domicile. La série noire se poursuit pour Manchester City, cela fait une seule victoire sur les sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. City a été mené 2 fois au score et a fini par égaliser en fin de match grâce à Rayan Cherki. “Des pas de bébé et une confiance ébranlée”, ajoute le Daily Mail qui s’inquiète clairement pour Manchester City. “Un doux bourdonnement, les chants timides pour un roi de retour, ressemblaient à une séance de l’après-midi devant une foule somnolente”, écrit le journal britannique. Le Daily Mirror n’est pas beaucoup plus confiant, parlant d’un Enzo Maresca encore surpris en train de siester. On s’est ennuyés devant le match de City et cela commence à être une petite habitude ces dernières semaines. “Si City peut être soulagé de son double retour, les problèmes qui ont causé quatre matchs de Premier League sans victoire les ont à nouveau hantés avec une autre performance molle devant leurs propres fans.”, écrit le Daily Mirror.

Arsenal inquiète aussi !

Arsenal, le finaliste de la saison dernière, a fait match nul 1-1 contre le Borussia Dortmund. “Les gros clubs feront payer Arsenal s’il dort au volant”, ironise le Daily Mail. Arsenal menait 1-0 grâce à un très beau but de Viktor Gyökeres, avant que Maximilian Beier ne vienne égaliser. Match nul sans conséquence, mais avec des enseignements puisque les Gunners ont été apathiques contre une formation allemande qui aurait pu l’emporter si Jobe Bellingham avait fait un petit pas en arrière pour ne pas être hors-jeu sur son but refusé. Pour la presse anglaise, il faudra faire beaucoup mieux contre les cadors, notamment le Real Madrid lors de la prochaine journée.