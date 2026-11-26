L’Atlético de Madrid a décroché une précieuse victoire face au Viking FK (2-0) lors de la cinquième journée de Ligue des Champions. Après l’ouverture du score d’Alexander Sørloth, Julián Álvarez a doublé la mise à la 24e minute d’un magnifique coup franc direct, inscrivant ainsi son deuxième but de la saison dans la compétition. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Diego Simeone a tenu à réaffirmer toute sa confiance envers l’attaquant argentin, malgré ses récentes difficultés devant le but. « Je suis content de lui, c’est un joueur incroyable, un gars vraiment bien, je l’apprécie en tant que personne, je vais le soutenir en tant que footballeur, je le comprends en tant que joueur. Lors des matchs précédents, il n’a pas marqué de buts, mais toutes les actions offensives passent par lui et pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin du meilleur Julián Álvarez », a déclaré l’entraîneur des Colchoneros.

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Questionné sur un éventuel sentiment de soulagement après le but de son attaquant, le technicien argentin a de nouveau insisté sur la relation de confiance qu’il entretient avec son compatriote. « Non, j’ai beaucoup de respect pour lui. Je n’ai pas à minimiser mes responsabilités. J’ai confiance en lui, je crois en lui, je l’apprécie en tant que personne et je le défends en tant que footballeur. » Au-delà de ses statistiques individuelles, Diego Simeone considère donc toujours l’ancien joueur de Manchester City comme un élément essentiel de son animation offensive. Désormais 18e de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid retrouvera le championnat espagnol ce samedi face à Elche (18h30).