«La pression est importante» : Gennaro Gattuso et Gianluigi Donnarumma lancent un cri d’alerte à l’Italie

L’Italie avance une nouvelle fois sur un fil. Chaque campagne qualificative pour la Coupe du Monde semble désormais chargée du poids du passé pour la Nazionale, marquée par les absences retentissantes lors des dernières éditions russe et qatarie, après les fiascos humiliants contre la Suède et la Macédoine du Nord. Sur la route de la Coupe du Monde 2026, ce déplacement en Bosnie-Herzégovine ressemble déjà à un rendez-vous sous haute tension pour la sélection dirigée par Gennaro Gattuso. Avec un climat tendu où la moindre erreur peut relancer les doutes, l’Italie sait qu’elle devra faire preuve d’un sang-froid absolu. Car derrière l’enjeu sportif se cache une réalité plus lourde encore. Toute une nation redoute de voir se répéter le scénario cauchemardesque des qualifications précédentes, lorsque la Nazionale s’était retrouvée piégée dans des matches crispés et imprévisibles. Cette rencontre face à la Bosnie-Herzégovine porte déjà l’étiquette d’un match de la peur, où l’importance du résultat risque de peser sur chaque geste. Le décor promet d’ailleurs une soirée particulièrement hostile pour les Italiens. Au stade Bilino Polje, l’un des stades les plus intimidants d’Europe de l’Est, l’ambiance peut rapidement devenir irrespirable pour les équipes visiteuses. La ferveur du public de Zenica transforme souvent ce stade compact en véritable chaudron, où la pression descend presque jusqu’au terrain. À cela s’ajoutent des conditions qui s’annoncent délicates avec une météo capricieuse annoncée et une pelouse réputée difficile qui pourrait niveler les valeurs et favoriser un combat physique.

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Et c’est en ce sens que la Squadra Azzurra devra faire preuve de caractère pour éviter de tomber dans le piège d’un match fermé et nerveux. Car dans ce type d’atmosphère, où chaque duel devient une bataille et où la pression peut paralyser les favoris, les qualifications pour une Coupe du Monde peuvent parfois basculer sur un simple détail. En conférence de presse, Gennaro Gattuso n’a pas caché le poids sur ses épaules, à la veille de ce choc. « C’est une immense responsabilité depuis le premier jour. J’en suis pleinement conscient et j’espère en faire quelque chose de positif. Je dois insuffler la confiance, nous avons le potentiel pour atteindre notre objectif. Le groupe s’est amélioré ; si nos performances sont moins impressionnantes, ce n’est pas grave. Notre histoire prouve qu’avec la bonne mentalité, la bonne volonté et un travail acharné, nous pouvons atteindre des objectifs inattendus, comme cela s’est déjà produit. Je ne vais pas le nier, quand on a parlé avec Riccio et Bonucci, on savait qu’on pourrait avoir des difficultés. Il faut de la qualité, il faut du courage. Le stade vous pousse dans vos retranchements, la Bosnie est une vraie équipe. J’ai entendu Barbarez dire à propos du bus : ce n’est pas le genre d’équipe à faire ça. C’est un fin stratège. On sait qu’il n’y a pas de différence entre le Pays de Galles et la Bosnie, les joueurs le savent aussi ».

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La peur est bien présente

Dans une campagne qualificative où la pression est permanente pour une sélection marquée par ses échecs récents, le sélectionneur italien a reconnu que la marge d’erreur restait extrêmement faible. Conscient du contexte et de l’atmosphère qui attend ses joueurs au stade Bilino Polje, il a surtout insisté sur les progrès de son équipe et sur la nécessité de rester concentré sur l’essentiel. « Quand on est footballeur ou entraîneur… Les matchs sont difficiles, notamment quand on n’a pas le droit à l’erreur, quand on ne peut pas se permettre d’échouer. On peut dire ce qu’on veut aux joueurs, mais ils entrent sur le terrain. Tactiquement, on a fait une erreur l’autre soir. Je pense qu’on a rencontré des problèmes tactiques. On a très bien joué, c’est clair. Je parle de mon propre parcours : il y a sept mois, on n’était pas comme ça, on peinait face à nos adversaires, ils marquaient facilement, ils nous créaient des occasions. En sept mois, cette équipe a progressé, notamment dans sa capacité à anticiper le danger et à travailler différemment. On n’était peut-être pas aussi offensifs, et on n’était peut-être pas aussi brillants. Aujourd’hui, je préfère une équipe qui se sent bien sur le terrain, qui a moins de difficultés, qui est moins spectaculaire. Concentrons-nous sur le concret ».

Le sélectionneur italien sait que ce match pourrait peser lourd dans l’avenir du Calcio et que la moindre défaillance pourrait réveiller les inquiétudes qui entourent la Nazionale et ses fantômes passés depuis plusieurs années. Face à une équipe toujours difficile à manœuvrer dans son stade, l’Italie devra répondre présent dans l’engagement et la discipline. L’ancien milieu emblématique de l’AC Milan insiste d’ailleurs sur l’état d’esprit que devra afficher son équipe pour surmonter ce rendez-vous délicat. « Nous savons que l’enjeu est de taille demain, nous affrontons une équipe forte et de grande qualité. Il nous faut une grande équipe d’Italie pour retourner en Coupe du monde. J’espère que nous ne les décevrons pas. Nous entrerons sur le terrain avec une immense envie et une grande détermination. C’est l’aspect le plus important de notre histoire footballistique. Nous sommes devenus champions malgré notre position de faiblesse, grâce à une combativité et à des sacrifices considérables. Il ne faut pas oublier cela. L’avenir du foot italien si l’Italie ne se qualifie pas ? Je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Je peux parler de moi, mais ce sera décevant. C’est un coup dur, et je dois en assumer la responsabilité puisque je suis l’entraîneur, mais nous en reparlerons plus tard. Pour l’instant, tout va bien, et si cela arrive, on verra. D’autres personnes sont chargées de décider de la suite des événements, mais je préfère garder mes pensées pour moi ».

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Également présent en conférence de presse ce lundi soir, le capitaine et gardien italien, Gianluigi Donnarumma, a reconnu une certaine frayeur qui plane dans le groupe de la Nazionale, à la veille de ce qui pourrait être le match le plus important de la carrière de ces 26 joueurs. « Nous devons tout donner. Le match de demain sera difficile, et nous devons l’aborder avec le sang-froid nécessaire. Il faudra être solides. Ils joueront à fond, et nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir. Ils ont d’excellents joueurs et des individualités remarquables. La pression est bien présente. Nos supporters, ici et à la maison, seront derrière nous et nous pousseront dans nos retranchements. C’est l’un des matchs les plus importants, l’un des plus chargés d’émotion. Nous sommes des êtres humains, nous ressentons aussi la pression des matchs. Nous devons savoir la gérer, économiser notre énergie pour demain, mais c’est normal d’y penser. Demain sera important, très important, l’un des matchs les plus importants que je jouerai. Nous y pensons, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, car quand on est au top de sa forme, on est pur. Nous serons prêts, nous avons bien travaillé, nous avons l’énergie nécessaire pour relever un défi comme celui de demain. Nous devons nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. Si nous ne pensons qu’à ce que nous avons à faire, ne gaspillons pas notre énergie pour autre chose. Nous voulons aller à la Coupe du Monde, mais la tension est palpable. Nous sommes motivés et devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire ». Dans une atmosphère lourde et face à un adversaire galvanisé par son public, la Nazionale devra donc prouver qu’elle a appris de ses erreurs passées. Car au-delà du résultat immédiat, la crédibilité de tout un pays est en jeu, tout comme l’avenir d’un football italien qui ne veut plus manquer le rendez-vous mondial.