Nantes : suspecté d’être une taupe de Kita, le coordinateur du secteur médical démissionne

Tout est parti d’une interview de Waldemar Kita pour Eurosport il y a quelques jours. Dans cette dernière, le président controversé du FC Nantes a dézingué à tout va et tiré le bilan d’une saison chaotique qui devrait condamner le club à la Ligue 2. Et parmi les nombreuses punchlines lâchées, il a notamment évoqué un informateur dans le staff nantais. « Quand quelqu’un du corps médical vous dit : "Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises. "Je fais quoi ? », a-t-il lancé. Et si on connaissait l’identité du coach en question (Luis Castro), le mystère restait entier concernant la fameuse personne du corps médical.

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Depuis, la presse locale avait confirmé que la présidence recevait bien des informations du staff. Et alors que le nom de Nicolas-Pierre Bernot, coordinateur médical, a été cité, ce dernier vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il quittait le FC Nantes à l’issue de la saison tout en démentant les rumeurs. « Les reproches qui me sont faits ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui se passe au club. Je suis profondément triste et déçu de ces attaques sur mon intégrité et d’être positionné en bouc émissaire. (…) Je donne le maximum de mes capacités pour gérer les soins des joueurs et organise le staff médical, constitué de membres de grandes qualités. Ma fonction nécessite des liens étroits et des échanges permanents avec mes collègues du staff médical comme avec les joueurs, coachs, responsables hiérarchiques et autres salariés. »