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Trophée des Champions

PSG : Luis Enrique très heureux de l’arrivée de Ferran Torres

Par Kevin Massampu - Hanif Ben Berkane
1 min.
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Depuis ce samedi matin, Ferran Torres est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Piste de longue date de la direction sportive, l’international espagnol (65 sélections) vient notamment pallier le départ de Gonçalo Ramos, parti en juillet à l’AC Milan. Présent en conférence de presse d’avant-match à la veille du Trophée des Champions contre le RC Lens, Luis Enrique a été interrogé sur le recrutement du héros de la dernière finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine.

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Pour le technicien parisien, l’arrivée de Ferran Torres était une belle opportunité immanquable pour le PSG. « Je suis content de son arrivée. Je pense qu’on améliore l’équipe, on est toujours à la recherche d’opportunités. C’est un joueur international, on le connaît et il s’adapte parfaitement, car il peut jouer partout. Avec sa mentalité, je pense que c’est important d’avoir ce type de joueurs. On continue à travailler avec le président et Campos sur le mercato et on cherche à améliorer l’équipe », a-t-il indiqué devant la presse. Si le nouveau numéro 9 parisien s’est entraîné ce matin avec le groupe, il ne devrait pas être présent pour le choc face aux Lensois, ce dimanche.

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