CdM 2026 : le Paraguay l’emporte et élimine la Turquie !

Malheur aux vaincus ! Turcs et Paraguayens n’avaient pas le droit à l’erreur dans cette 2e journée de Coupe du Monde. Battus respectivement par l’Autralie (2-0) et les États-Unis (4-1) pour leur entrée en lice dans la compétition, les deux adversaires avaient interdiction de perdre, sous peine de prendre, déjà, la porte. La pression pouvait se ressentir au moment de pénétrer sur la pelouse du Levi’s Stadium de Santa Clara. Elle a rapidement été évacuée par l’Albirroja, devant au tableau d’affichage par un but de Galarza après 64 secondes de jeu seulement (0-1, 2e), bien servi par Enciso. La Turquie ne pouvait pas démarrer plus mal.

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Il y avait également pas mal de tension sur le terrain. Les vingt-deux acteurs se cherchaient beaucoup, jusqu’à cette fameuse altercation de la 45e minute où Miguel Almiron fut le premier victime de la nouvelle règle dîtes Vinicius ou Prestianni. Après avoir dit des mots doux à Muldur, le milieu offensif de Newcastle a été expulsé, laissant ses partenaires à dix pour toute la seconde période. Les hommes de Vincenzo Montella se sont alors jetés à l’attaque sans jamais parvenir à battre Gill et sa défense. Il y a pourtant eu de nombreuses tentatives et de grandes occasions, notamment celle à la 89e et cette frappe à bout portant repoussée par le gardien paraguayen. Gul a eu une seconde chance mais s’est précipité. La Turquie de Yilmaz et de Guler a tenté mais s’incline 1-0 et se retrouve déjà éliminée de ce Mondial, avant même la 3e journée qu’il faudra disputer face aux États-Unis. Le Paraguay jouera lui sa qualification contre l’Australie.