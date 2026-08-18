Belgique : la grosse pique de Rudi Garcia envers son ancien staff médical

Après 18 mois à la tête de la Belgique, Rudi Garcia a quitté son poste au terme d’un Mondial conclu en quarts de finale par une défaite face à l’Espagne (2-1). Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL revient notamment sur les nombreuses blessures qui ont perturbé les Diables Rouges durant la compétition, et met directement en cause les limites du staff médical. Il estime surtout que la gestion de certains cas aurait pu être différente, avec davantage d’expérience du fonctionnement quotidien d’un club professionnel.

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« On aurait pu faire mieux sans tous les problèmes de blessures ou de maladie, pour Jérémy Doku, par exemple. Vincent le savait. Je lui avais demandé de les gérer. Le staff médical est composé de mecs bien, compétents dans leur domaine. Mais il leur manque un vrai vécu au quotidien dans des clubs professionnels. Ils auraient eu des attitudes ou des jugements différents, auraient pu s’appuyer sur mon expérience du haut niveau. » Des propos qui illustrent les regrets de Garcia après cette élimination, alors qu’il considère par ailleurs avoir rempli sa mission en permettant aux dernières grandes figures de la génération belge, comme Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, de sortir par la grande porte.