La presse espagnole se paie l'Atlético après l'élimination en C1, scandale sexuel dans le foot anglais

L'Altético, une équipe «discrète et inoffensive»

La victoire de Chelsea sur l'Atlético (2-0) fait réagir, surtout en Espagne où la presse n'est pas tendre avec les Colchoneros. As parle ainsi «de funérailles à Londres» pour l'Atlético. Le club madrilène a perdu contre «un Chelsea très supérieur, qui ne lui a laissé aucune chance». Marca fait une analyse similaire, mais évoque plutôt un club de «l'Atlético très inférieur à Chelsea, qui savait à quoi s'attendre hier.» Le média ibérique va même plus loin pour décrire l'équipe de Diego Simeone : «discrète et inoffensive». Les Colchoneros vont maintenant se tourner vers la Liga et uniquement la Liga.

«Jour de la honte pour le football»

L'une des informations du jour en Angleterre est un scandale sexuel qui touche le foot britannique. Le Daily Mirror parle ainsi de «jour de la honte pour le football», pour décrire cette affaire. Le tabloïd raconte que Dario Gradi, un entraîneur réputé très bon formateur pour les jeunes joueurs au club de Crewe, a été banni en 2016 par la Fédération anglaise qui refusait alors d'expliquer la situation. Mais l'affaire est aujourd'hui publique, et on apprend que Gradi aurait perpétré des abus sexuels pendant une trentaine d'années, entre les années 70 et 2000. Mark Bullingham, le chef de la FA, a avoué qu'il s'agissait d'un «jour sombre» pour le foot anglais. L'information fait les gros titres de tous les journaux, ce jeudi. C'est également le cas avec The Sun qui parle ici de véritable «scandale».

Laporta fait la Une en Espagne

On termine ce tour de la presse par la présentation de Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, qui avait lieu ce mercredi soir. Celui-ci fait la Une des journaux catalans comme Mundo Deportivo. «Je suis venu ici pour diriger, prendre des décisions, et pas pour fuir mes responsabilités ni pour chercher des excuses», a-t-il affirmé. «Je suis là pour affronter les situations. Par exemple, et je profite de sa présence, je vais essayer de convaincre Leo de rester. C’est une chose qui doit être faite, c’est une décision que je suis obligé de prendre. Je ferai tout pour qu’il reste et il le sait», a-t-il déclaré, devant Messi qui était bien présent lors de la cérémonie. Cela fait également la couverture de Sport, qui titre sur «l'espoir». Selon le quotidien, Laporta a tenu un discours optimiste et surtout émotif. Reste maintenant à savoir s'il aura convaincu la personne à convaincre, à savoir Lionel Messi...