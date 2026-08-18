Corinthians : Memphis Depay finalement tout proche de prolonger

Malgré de longues négociations, Memphis Depay est désormais très proche de prolonger son contrat avec les Corinthians. D’après Meu Timão, l’attaquant néerlandais est attendu au centre d’entraînement ce mardi et pourrait même officialiser son nouveau bail dans les prochaines heures. Le dernier obstacle est administratif : son visa de travail arrive à expiration ce jeudi, et le club doit donc finaliser et signer rapidement le contrat afin d’éviter une période d’attente pouvant atteindre quinze jours.

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Cette prolongation intervient après plusieurs semaines d’incertitude. Alors que les Corinthians avaient initialement annoncé leur volonté de ne pas poursuivre avec le joueur, les discussions ont repris sous la pression des supporters et avec le soutien de la direction, favorable à sa conservation. Les modalités devraient rester proches de celles évoquées ces derniers jours, avec notamment la possibilité d’étendre son contrat de deux saisons supplémentaires. Arrivé en septembre 2024, Memphis compte aujourd’hui 79 matches, 20 buts et 15 passes décisives avec le club brésilien.