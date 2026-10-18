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Ligue 1

OM : la réaction à chaud de CJ Egan-Riley

Par Kevin Massampu
1 min.
CJ Egan-Riley sous les couleurs de l'OM. @Maxppp
Angers 2-5 Marseille

Après son succès à Troyes, l’Olympique de Marseille a enchaîné une deuxième victoire consécutive en championnat face à Angers (2-5). Menés au score, les Olympiens ont su renverser la rencontre avant de faire la différence en seconde période. Au micro de Ligue 1+, CJ Egan-Riley a souligné l’état d’esprit affiché par son équipe, tout en reconnaissant que des progrès restaient nécessaires.

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« C’était un match difficile, on a rencontré des difficultés. On a montré un bon état d’esprit, on a marqué des buts. Tout n’était pas parfait, on peut faire mieux. Mais aujourd’hui, il y’a la victoire, à l’extérieur, je suis très content, on doit continuer comme ça. Plus que trois points ? On s’entraine beaucoup, on n’a pas eu beaucoup de victoires. Mais pour le staff, les fans et pour nous, on veut continuer de cette manière-là », a-t-il indiqué.

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