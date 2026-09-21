PSG : l’éloge de Vitinha à Ferran Torres

Buteur décisif lors de la victoire du PSG face à l’OM (1-2), Ferran Torres continue d’impressionner depuis son arrivée à Paris. Entré à la 59e minute au Vélodrome, l’attaquant espagnol a rapidement fait la différence en ouvrant le score à la 66e minute, confirmant une nouvelle fois son efficacité redoutable devant le but.

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Vitinha n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour son coéquipier après la rencontre. « J’espère, qu’il va continuer, il vole ! Il faut qu’on fasse notre possible pour être à ce niveau-là en termes d’efficacité. On est très contents de l’avoir », a lancé le milieu portugais, visiblement ravi de pouvoir compter sur un Ferran Torres aussi décisif.