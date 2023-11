PSG : Kolo Muani a réalisé son rêve

Randal Kolo Muani vit un conte de fée. Si les performances de l’ancien nantais sont encore loin d’être convaincantes dans la Capitale, l’attaquant de 24 ans garde le sourire. Transféré cet été, au Paris Saint-Germain, en provenance de Francfort, le natif de Bondy a réalisé l’un de ses plus grands rêves en rejoignant le club parisien. Et il l’explique très bien pour Rothen s’enflamme sur RMC. «Jouer pour le PSG ? C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser. Pour moi c’est juste une fierté de porter ce maillot là et en étant Français surtout. C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain… Pour moi c’est juste un rêve».

«Je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, à me développer. Je continue à prendre du plaisir tout simplement», raconte RKM. «C’est un club mythique pour moi. C’est un club où il y a pas mal de pression, on nous attend beaucoup au tournant. Il y a beaucoup d’exigence donc c’est à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club», confie-t-il. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres TCC avec le PSG, l’attaquant polyvalent espère sans doute faire trembler les filets à San Siro mardi soir, face à l’AC Milan.

