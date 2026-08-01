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Zamalek : Mahmoud Bentayg attise les convoitises

Par Sebastien Denis - Hanif Ben Berkane
1 min.
Mahmoud Bentayg en action avec le Zamalek @Maxppp

Auteur d’une saison remarquée avec Zamalek, Mahmoud Bentayg continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Élu meilleur latéral gauche du championnat d’Égypte, vainqueur du Championnat égyptien et de la Coupe arabe, l’ancien joueur de Saint-Étienne s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste dans le pays et attire désormais de nombreuses convoitises.

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Selon nos informations, le latéral gauche marocain de 26 ans dispose de plusieurs touches en Europe, notamment en France et en Turquie, tandis que plusieurs formations du Golfe suivent également sa situation de près. Un départ est envisagé et un accord pourrait être trouvé autour d’une indemnité comprise entre 2 et 3 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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