La sortie cash de Zinedine Zidane sur le Ballon d’Or

Ballon d’Or en 1998, Zinedine Zidane sait ce que représente ce trophée individuel. En conférence de presse ce vendredi pour annoncer sa première liste, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur cette distinction, alors que trois de ses joueurs sont en lice à différents degrés pour le remporter : Kylian Mbappé, le tenant du titre Ousmane Dembélé, et enfin Michael Olise.

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«Je ne veux pas siffler la fin de la récréation. La récréation existe tous les jours, ce sont les débats, ça fait partie du jeu. Je sais ce que c’est d’être Ballon d’Or et chaque joueur a envie de l’être. Il y a des discussions et c’est normal. Je pense que c’est surtout à l’extérieur mais à l’intérieur, il n’y aura pas de problèmes. On va se concentrer pour jouer ces 4 matches et notamment la Turquie pour commencer», a exprimé ZZ.