Amical : l’OL s’incline face au Bayern Munich et Michael Olise

Le club a beau être dans un certain marasme économique, l’OL a des idées sur le mercato. En attendant que les dossiers Morton ou encore Sulc soient bouclés, Paulo Fonseca fait avec l’effectif qu’il a sous le coude dans cette préparation. Jusque-là, les prestations lyonnaises ont été plutôt satisfaisantes entre des victoires contre Villefranche (1-0), Hambourg (4-0) et Majorque (4-0), et un nul face RWDM Brussels (0-0). Cette fois c’est une tout autre affaire à laquelle faisaient face les Gones avec un déplacement à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich. Le coach portugais alignait le onze du moment avec Descamps dans le but, protégé par la charnière Mata-Niakhaté, plus les présences de Kumbedi et Abner sur les côtés. Le capitaine Tolisso démarrait avec Tessmann et la belle surprise Merah pour soutenir le trio offensif Maitland-Niles-Mikautadze-Moreira.

Ce test grandeur nature allait donner quelques indications sur le niveau actuel de ce nouvel OL. Même si les Bavarois envoyaient une équipe bis avec les présences tout de même de Neuer, Upamecano, Kane ou encore Coman, la défense des Gones pouvait être mise à rude épreuve. Les premières minutes ont d’ailleurs permis d’en avoir un petit aperçu avec un bloc équipe plutôt cohérent, mais, forcément, dominé par l’aisance technique adverse. Sur son premier coup de reins, Coman s’échappait même côté gauche et centrait. La feinte de corps de Kane offrait au jeune Lennart Karl d’armer sa volée qui finissait à un poil du poteau (10e). Lyon aurait pu prendre la marée sauf que ce fut en réalité la meilleure situation bavaroise de ce premier acte, tout de même franchement dominé par le Rekordmeister.

Les entrées d’Olise et de Luis Diaz ont fait la différence

Les ressorties de balle n’ont pas toujours été très propres, à l’image d’un Maitland-Niles coupable de deux erreurs qui auraient pu coûter cher et mal exploité par Coman (20e) et Bischof (33e). Karl animait bien son couloir droit face à Abner, avant de disparaître doucement, alors que Kane se faisait bien museler (31e, 35e). L’OL a tenté de réagir, en contre surtout où la percée de Mikautadze aboutissait à ce tir de Moreira freiné par la défense (21e). Ce fut la seule opportunité significative avant une seconde période bien plus compliquée pour les Rhodaniens. Quand le Bayern changeait intégralement son onze avec Tah, Kimmich, Laimer, Gnabry, Olise ou encore la première apparition de Luis Diaz, seul Tolisso sortait à la pause dans le camp d’en face. L’effet sur le terrain s’est immédiatement fait sentir, le Bayern prenant le jeu à son compte.

Luis Diaz frôlait même l’ouverture du score sur son premier ballon, stoppé par un impeccable Descamps (48e). Mais sur le centre suivant, Mata accrochait la nouvelle recrue colombienne et provoquait un penalty que transformait Olise (1-0, 51e). L’OL souffrait, à l’image du jeune Moreira de plus en plus dépassé. Dans la foulée, Gnabry profitait d’une récupération haute pour envoyer Olise inscrire un doublé (2-0, 61e). L’entrée de Luis Diaz causait beaucoup de dégâts dans la défense. Il perdait un nouveau duel face à Descamps (67e), avant de servir sur un plateau un Gnabry en manque de réussite (69e). Lyon terminait mieux tout de même cette rencontre, en usant de jeu long. Kumbedi s’est même retrouvé en position de marquer (68e), tandis que Mikautadze réalisait un joli numéro devant Tah avant de frapper sur le poteau (77e). L’OL a fini par être récompensé de sa bonne fin de rencontre grâce au jeune Alejandro Gomez Rodriguez, parti dans la profondeur ((2-1, 82e). C’est une première défaite pour les Gones cet été mais il y a de quoi nourrir quelques satisfactions.