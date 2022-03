Chelsea : une nouvelle enquête accable Roman Abramovich de corruption

Les soucis médiatiques s'accumulent pour Roman Abramovich. L'actuel propriétaire de Chelsea, qui cherche toujours à vendre le club londonien, a été ciblé par une nouvelle enquête autour de sa fortune, alors qu'il reste visé par le gouvernement britannique en raison d'un supposé lien avec Vladimir Poutine, le président russe déclencheur de l'invasion de l'Ukraine.

La BBC vient de publier ce mardi une longue enquête et affirme, après avoir recoupé des informations de la police auprès de diverses sources, avoir trouvé de nouvelles preuves sur les accords de corruption qui ont fait la fortune de Roman Abramovich. Parmi les accusations, ll est question d'une vente aux enchères truquée pour le rachat d'une compagnie pétrolière en 1995, du braquage d'un train rempli d'essence en 1992 ou encore et de l'enlèvement d'un concurrent chinois au rachat d'une autre compagnie en 2002. Les avocats de l'oligarque russe ont déclaré à la BBC que l'accusation d'enlèvement «n'est absolument pas fondée et qu'il n'a aucune connaissance d'un tel incident».