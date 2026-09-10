PSG : Luis Enrique a fait son choix pour le Ballon d’Or

Le PSG n’a pas manqué sa rentrée des classes en Ligue des Champions. Si le départ est plus poussif en Ligue 1 (deux nuls et une défaite), le double champion d’Europe a signalé ses intentions lors de la réception du Slovan Bratislava (6-1). Un triplé de Torres, un doublé de Dembélé, par ailleurs auteur d’un doublé de passes décisives pour Torres, et un but de Fabian Ruiz ont permis au club de la capitale de vivre un beau moment de communion avec ses supporters au Parc des Princes. Il est trop tôt pour s’enflammer, mais il ne faut pas bouder son plaisir non plus.

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Luis Enrique avait en plus de cela fait tourner son effectif. Marquinhos, João Neves, Doué et Kvaratskhelia ont démarré et sont même restés sur le banc. Dembélé a lui joué une heure et retrouve petit à petit le rythme, comme il l’indiquait après le match hier soir. Le Ballon d’Or en titre a passé une belle soirée et a montré à tout le monde pourquoi il pouvait légitimement être un prétendant à sa propre succession, malgré les candidatures rivales. Luis Enrique a même été particulièrement emballé par sa prestation, comme il l’a révélé au micro de Canal+ sitôt après le coup de sifflet final.

Luis Enrique : «Kvara peut gagner. Comme Dembélé, Vitinha et Fabian»

« On a fait du très bon boulot, on a très bien joué », assurait l’Asturien avant de revenir spécifiquement sur son attaquant. « Aujourd’hui, je pense que celui qui m’a le plus surpris, c’est Ousmane Dembélé. Quelle intensité ! Avec et sans ballon. Si c’est parce que je l’ai piqué ? Non, non, c’est lui. Quand j’ai ce Ousmane, c’est un vrai plaisir et je profite de le voir tous les jours avec cette ambition. » L’entraîneur n’avait pas hésité à sortir son joueur à la mi-temps contre Rennes, avant de lui offrir une semaine loin du Campus pour qu’il puisse se reposer en début de saison.

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« Il y a seulement une personne qui doit choisir les joueurs qui jouent. J’ai cherché à trouver les meilleurs joueurs pour ce match mais Kvara et Doué sont incroyables, poursuivait le technicien en conférence de presse, avant de se laisser disserter sur le Ballon d’Or. Kvara peut gagner. Comme Dembélé, Vitinha et Fabian. C’est très bien pour moi et nos supporters. Avoir autant de joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’Or». Il n’est pourtant pas un grand fan des récompenses individuelles. «Nos supporters chantent aujourd’hui "Ousmane Ballon d’Or", mais à l’avenir, peut-être qu’on entendra ce chant pour un autre.» Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho et même Ferran Torres postulent au titre.