Une star du Real Madrid réclame un départ pour ne plus jouer avec Xabi Alonso

Ces dernières semaines, la presse espagnole semble révéler une crise interne du côté du Real Madrid. Si le club madrilène est en tête du classement de la Liga et bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, tout n’est pas tout rose et Xabi Alonso est au centre des débats, au point même qu’un départ précipité pendant la saison n’était pas à exclure. La raison ? Une relation assez tumultueuse avec certains cadres du vestiaire, dont Vinicius Jr.

Mais le Brésilien n’est pas le seul cité comme un joueur en froid avec son entraîneur. C’est notamment le cas de Federico Valverde. La presse espagnole révélait notamment qu’il ne s’entendait pas avec son entraîneur et avait du mal avec ses méthodes de management. Des rumeurs que le joueur avait récemment décidé de démentir sur ses réseaux sociaux. « Après une semaine lors de laquelle il s’est dit beaucoup de choses, nous sommes plus unis que jamais. Avoir Vini et Mbappé, c’est une chance, mais compter sur le meilleur club du monde, c’est un honneur. Pour ma part, je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le coach a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant tout pour que je continue de progresser et d’aider l’équipe. Ce n’est pas toujours facile, mais le staff et les joueurs sont plus unis que jamais », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux après la victoire contre l’Olympiacos.

Valverde pense à Manchester United

Selon des sources internes, Xabi Alonso aurait pris l’initiative d’avoir une rencontre en privé avec le milieu de terrain de 27 ans. D’où le message du joueur sur ses réseaux quelques heures plus tard. Mais à en croire les informations exclusives du Mirror, Federico Valverde a juste lissé sa communication. Car le joueur ne se voit plus vraiment évoluer sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Pour preuve, il aurait fait fuiter un désir de départ vers… Manchester United.

Le média anglais explique ainsi que Federico Valverde a envisagé de rejoindre Manchester United si sa relation avec Xabi Alonso continuait de se détériorer. Et forcément, le joueur est très apprécié par Ruben Amorim et les Red Devils, qui auraient les moyens de s’aligner sur sa valeur marchande. Mais un transfert reste bien prématuré à ce stade, surtout que les relations entre les Mancuniens et les Madrilènes sur le mercato ne sont pas au beau fixe depuis le flop De Gea d’il y a quelques années. Mais cette information dévoilée dans la presse anglaise et le timing ne sont sûrement pas anodins.