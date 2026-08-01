Juventus : les mots de Luciano Spalletti sur l’arrivée de Kolo Muani

Après plusieurs prêts contrastés, Randal Kolo Muani semble avoir enfin trouvé un point de chute où il peut pleinement relancer sa carrière. L’attaquant français va retrouver la Juventus, un club qu’il connaît bien après un premier passage convaincant en 2025, lorsqu’il avait inscrit dix buts en 22 rencontres sous les couleurs bianconeri. À l’inverse, son prêt de la saison dernière à Tottenham s’était révélé beaucoup plus compliqué, avec seulement cinq réalisations en 41 apparitions. De retour à Turin, l’ancien Parisien est désormais attendu pour retrouver son meilleur niveau.

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À l’issue du succès 2-0 de la Juventus face à Nice en match amical, Luciano Spalletti a d’ailleurs salué cette arrivée tout en rappelant que le mercato turinois est loin d’être terminé. « Le mercato est difficile pour tous les clubs, et un peu plus pour nous. Nous sommes contents des arrivées de Kolo Muani et Alajbegovic. Il manque maintenant un meneur de jeu et un attaquant capable de prendre la profondeur ». Des mots qui confirment que la Vieille Dame entend encore renforcer son effectif avant la reprise de la saison.