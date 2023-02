L’Inter Milan n’abandonne pas Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Alors que Joao Cancelo a débarqué au Bayern Munich et que sa place dans l’effectif bavarois est contestée, Benjamin Pavard (26 ans) dispose en parallèle des envies d’ailleurs. Le défenseur français sous contrat jusqu’en juin 2024 et qui peut jouer dans l’axe et à droite plaît notamment au FC Barcelone. Une perspective appréciée par le joueur.

En fin de mercato, l’Inter Milan a d’ailleurs tenté sa chance en essayant de trouver un remplaçant à Milan Skriniar qui partira finalement seulement cet été au Paris Saint-Germain. Une tentative manquée qui ne décourage pas les Lombards selon le Corriere dello Sport. Dans ses colonnes, le média italien explique que les Nerazzuri sont prêts à retenter leur chance cet été pour Benjamin Pavard.

