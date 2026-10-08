Premier League : plusieurs clubs s’attendent à une relégation de Manchester City l’an prochain

L’avenir de Manchester City parmi l’élite du football anglais apparaît de plus en plus incertain. Selon Sky Sports, plusieurs clubs de Premier League ne s’attendraient pas à retrouver les Citizens dans le championnat la saison prochaine, si leur appel contre le verdict de la commission indépendante venait à échouer. City a été reconnu coupable d’infractions aux règles financières après une procédure portant sur plus de 100 chefs d’accusation, mais conteste cette décision. Pour ses concurrents, les conclusions rendues montreraient que la compétition a été faussée pendant neuf saisons et un simple retrait de points ne constituerait pas une sanction suffisante, notamment s’il n’entraînait qu’une seule saison du club en dehors de la Premier League. Certains dirigeants réclameraient ainsi une peine beaucoup plus lourde et proportionnelle à la gravité des faits retenus.

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La pression autour de Manchester City dépasse désormais le cadre des dirigeants de Premier League. Jesse Marsch, ancien entraîneur de Leeds, s’est publiquement prononcé pour une relégation du club mancunien. « Je pense que City devrait être sévèrement sanctionné. Je pense qu’ils devraient être relégués », a déclaré l’actuel sélectionneur du Canada, affirmant que certaines données financières du club l’avaient déjà interpellé lorsqu’il travaillait en Angleterre. Manchester City a désormais lancé un appel pour tenter de faire annuler le verdict, alors que ses adversaires s’inquiètent également des conséquences de cette affaire sur l’image et l’intégrité de la Premier League.