Maroc : la Fédération royale annonce le décès d’un ancien président

La Fédération royale marocaine de football est en deuil après l’annonce du décès de son ancien président, Ali Fassi Fihri, survenu ce dimanche à l’âge de 71 ans. Président de la FRMF entre 2009 et 2013, il était le prédécesseur direct de Fouzi Lekjaa. Dans un communiqué, la Fédération a présenté ses condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football marocain. « Monsieur Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, en son nom propre et au nom de tous les membres du Comité exécutif de la Fédération, présente ses plus sincères condoléances à la famille de feu Ali Fassi Fihri, ainsi qu’à toutes les composantes du football national, suite à cette grande perte. »

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Sous la présidence d’Ali Fassi Fihri, le football marocain avait notamment remporté la Coupe arabe de la FIFA 2012, les Jeux de la Francophonie 2013 et les Jeux méditerranéens de 2013. Ancien directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, il avait également vu se succéder plusieurs sélectionneurs à la tête des Lions de l’Atlas, dont Eric Gerets et Rachid Taoussi.