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Coupe de France

CdF : le communiqué de Nice après les affrontements dans Paris

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jean-Pierre Rivère revient à Nice @Maxppp
Lens Nice

La finale de la Coupe de France entre le RC Lens et Nice a été marquée par de tristes événements à la veille du match. Des supporters niçois ont provoqué une bagarre sur le Quai de Valmy, causant de nombreux blessés. Face à ces agissements, les Aiglons ont tenu à réagir afin de se désolidariser des actions de ses supporters.

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OGC Nice
Communiqué de l'OGC Nice sur les événements graves survenus hier soir à Paris.
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«L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté les événements graves survenus hier soir à Paris. Le club considère que ces comportements sont absolument inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs et principes qu’il défend au quotidien. Rien ne peut justifier de tels agissements, qui ternissent l’image du football ainsi que celle de l’ensemble des supporters venus vivre une finale de Coupe de France. L’OGC Nice appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de sang-froid afin que de tels faits ne se reproduisent plus. Une finale doit rester un moment de passion, de fête et de partage populaire, dans un climat de sécurité et de respect pour tous», indique le communiqué.

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