Liga : Valence et la Real Sociedad dos à dos

Les amateurs de football espagnol avaient droit à une belle affiche pour le compte de la 30e journée de championnat. La Real Sociedad, fraîchement couronnée en Copa del Rey (l'édition 2020, NDLR), se déplaçait du côté de Valence. Un joli duel conclu sur un score de 2-2.

La suite après cette publicité

Tout avait mal démarré pour les Ches. Avant la demi-heure de jeu, Carlos Soler manquait un penalty, et Ander Guevara (33e), puis Alexander Isak (45e), mettaient les Basques devant au score. Les pensionnaires de Mestalla allaient cependant égaliser via Wass (60e) et Gabriel Paulista (73e) en deuxième période. Avec ce résultat, la Real Sociedad reste cinquième. Valence reprend sa treizième place perdue un peu plus tôt.

Retrouvez le classement de la Liga ici.