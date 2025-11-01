Le Genoa limoge Patrick Vieira

Patrick Vieira ne sera plus sur le banc du Genoa. Après une nuit de réflexions, le club ligure et l’entraîneur français ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, comme l’a révélé Sky Sport. Les dirigeants ont choisi d’anticiper la rupture contractuelle avant le match crucial contre Sassuolo prévu lundi, initialement considéré comme un test décisif pour l’avenir de Vieira. Pour cette rencontre, c’est Domenico Criscito, actuel coach de l’équipe U17 du club, qui assurera l’intérim sur le banc rossoblù. En grande difficulté depuis le début de saison, le Genoa est lanterne rouge de Serie A avec seulement trois points en neuf journées, sans la moindre victoire et avec le plus faible rendement offensif du championnat (quatre buts inscrits, comme Parme).

«Le Genoa CFC annonce que Patrick Vieira n’est plus l’entraîneur de l’équipe première. Le club tient à remercier l’entraîneur et son équipe pour le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de leur travail et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. La direction technique de l’équipe première a été confiée par intérim à Monsieur Roberto Murgita, assisté de Monsieur Domenico Criscito», est-il écrit dans le communiqué officiel. Plusieurs noms circulent déjà pour succéder à Vieira, dont Daniele De Rossi, Paolo Vanoli et Luca Gotti. Si la piste Criscito pour la suite semble pour l’instant peu probable, elle n’est pas totalement écartée en cas de résultat et de prestation convaincants contre Sassuolo.