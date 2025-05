La presse italienne annonce un accord stupéfiant entre l’AS Roma et Jürgen Klopp !

Depuis le 1er janvier 2025, Jürgen Klopp occupe le poste de Head of Global Soccer au sein du groupe Red Bull, marquant ainsi son retour dans le monde du football après son départ de Liverpool à l’été 2024. Dans ce rôle stratégique, il supervise l’ensemble du réseau international de clubs de football de Red Bull, qui comprend notamment le RB Leipzig, le Red Bull Salzbourg, les New York Red Bulls, le Red Bull Bragantino (Brésil), Leeds United, Omiya Ardija (Japon) et, plus récemment, le Paris FC, dans lequel Red Bull a acquis une participation minoritaire. Bien qu’il ne soit pas impliqué dans les opérations quotidiennes, Klopp apporte son expertise en matière de stratégie, de développement des talents et de philosophie de jeu, tout en soutenant les directeurs sportifs dans la mise en œuvre de la vision du groupe.

Il met l’accent sur le développement du football au sein des clubs du groupe, en particulier en soutenant les jeunes talents et en promouvant un style de jeu dynamique et offensif, caractéristique des équipes Red Bull. Son expérience et son charisme étaient alors perçus comme des atouts majeurs pour renforcer la cohérence et l’efficacité du réseau multi-clubs de Red Bull, tout en inspirant les entraîneurs et les joueurs à atteindre un niveau d’excellence élevé. Avec cette nomination, Red Bull affirmait son ambition de devenir un acteur incontournable du football mondial, en s’appuyant sur l’expertise d’un des entraîneurs les plus respectés de sa génération. Mais depuis quelques temps, des rumeurs en Angleterre, en Allemagne et en Italie stipulaient que le monde du football et les terrains manquaient à Jürgen Klopp et il n’a pas fallu beaucoup de temps avant qu’un club se montre agressif sur le dossier.

Les détails fous d’un accord secret !

La bombe est tombée en Italie tard lundi soir. En effet, dans son édition du mardi 21 mai 2025, le journal italien allègue qu’un accord total a été trouvé entre Jürgen Klopp et l’AS Roma le dimanche 18 mai à 22h57 pour être précis. Après l’émouvant adieu de Claudio Ranieri, les propriétaires du club, la famille Friedkin, auraient intensifié leurs efforts pour attirer l’ancien coach de Liverpool. «De Rome au monde entier, la voix de la Roma résonne avec fierté, résilience et identité. Nous sommes fiers de marcher aux côtés de ce club, d’honorer son passé et d’investir dans son avenir. Ensemble, avançons : avec cœur, avec honneur, avec Rome», pouvions-nous entendre dans la vidéo publiée par le groupe Friedkin sur les réseaux sociaux dimanche. Ces mots, accompagnés d’une vidéo de Rome et du Stadio Olimpico, sont au centre d’un message des propriétaires. Une vidéo pour rendre hommage à la Roma et à ses supporters, en vue de l’importante fin de saison. Les initiales des monuments apparaissent dans l’ordre : Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro, Pantheon (Klopp, ndlr). Klopp aurait donné son "oui" définitif le dimanche soir, après le match Roma-Milan (3-1). Le club aurait déjà préparé un plan ambitieux pour le mercato.

Le choix de jeter son dévolu sur Jürgen Klopp avait été décidé en interne il y a quelque temps en accord avec Claudio Ranieri, mais le tacticien allemand avait donné sa parole à un autre club qui devait changer de propriétaire. Mais selon les informations de La Stampa, c’est finalement la Roma qui va rafler la mise. L’ancien entraîneur de Liverpool et Dortmund a exigé au moins si recrues que la direction romaine est prête à lui offrir : trois titulaires et trois remplaçants ainsi que deux joueurs de Primavera seront évalués pendant le stage estival. La Stampa précise que les profils recherchés par Klopp comme renforts sur le prochain mercato d’été sont les suivants : un défenseur central titulaire, un ailier droit titulaire, un défenseur central comme remplaçant, mais aussi un milieu de terrain polyvalent remplaçant. Conserver la jeune pépite Niccolò Pisilli est également un souhait important de Klopp. Une source proche des Friedkin a confirmé que voir Klopp à Rome "n’est pas impossible", renforçant l’enthousiasme des tifosi qui rêvent de voir l’Allemand redonner à la Roma son lustre d’antan.