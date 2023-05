Un ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid veut entraîner en France

Après une courte mais intense aventure de deux mois en Suisse avec le FC Sion, lanterne rouge au moment de son départ, David Bettoni souhaite vivre une nouvelle expérience sur un banc mais pas n’importe où. L’ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid aimerait trouver un club en France comme il l’a confié ce lundi soir. Invité de Génération After sur RMC, le technicien de 51 ans a fait un appel aux clubs français. «Je me suis lancé en numéro un. Je me suis remis dans le marché, j’aimerais vraiment entraîner en France, parce que je suis français et que je connais bien les championnats. C’est un petit appel», a lâché David Bettoni avant de revenir sur les propositions qu’il a reçues : «j’avais eu une ou deux propositions de clubs de Ligue 2 la saison dernière mais je n’avais pas donné suite parce les ambitions… Je ne sentais pas trop le projet. Bordeaux et Lille avaient été notamment cités la saison dernière».

L’ancien adjoint de Zinédine Zidane a également eu une piste pour entraîner un club au sein de l’élite du football français. «J’ai eu un club de Ligue 1 au mois d’octobre, dont je tairai le nom, que je n’ai pas pu accepter pour des raisons personnelles et familiales», a tenu à rappeler David Bettoni. Le technicien français a ensuite continué d’affirmer sa volonté de prendre en main un club de son pays natal malgré les difficultés que cela représente. «Je sais que dans le marché français, c’est difficile parce qu’il n’y a pas beaucoup de place. Je sais que mon nom est souvent coché. Après il n’y a pas forcément des rendez-vous. Il y en a eu quelques-uns. Je ne désespère pas que d’ici quelques semaines, j’aurai des propositions pour enfin attaquer une carrière en France. L’avenir dans le football, on ne le sait pas. Tout est possible, un retour avec Zizou, pourquoi pas. Mais mon envie, c’est de continuer en numéro un et d’entraîner en France», a conclu David Bettoni. Le message est passé !

